Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает спортивное издание "Экип" со ссылкой на Елисейский дворец.
Визит Макрона в японскую столицу продлится в общей сложности 36 часов.
У французского лидера также запланированы встречи с руководством Японии, бизнесменами и представителями сферы культуры.
Издание отмечает, что Макрон будет единственным лидером из "группы семи", который примет участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Франция будет принимать Олимпийские игры в 2024 году.
Ранее сообщалось, что американскую делегацию на играх в Токио возглавит первая леди США Джилл Байден. Ее супруг, президент США в Токио не полетит.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.
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