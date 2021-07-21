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Дальнее зарубежье 21.07.2021 00:15

Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает спортивное издание "Экип" со ссылкой на Елисейский дворец.

Визит Макрона в японскую столицу продлится в общей сложности 36 часов.

У французского лидера также запланированы встречи с руководством Японии, бизнесменами и представителями сферы культуры.

Издание отмечает, что Макрон будет единственным лидером из "группы семи", который примет участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Франция будет принимать Олимпийские игры в 2024 году.

Ранее сообщалось, что американскую делегацию на играх в Токио возглавит первая леди США Джилл Байден. Ее супруг, президент США в Токио не полетит.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]