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ТЭК 20.07.2021 20:45

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

Власти ФРГ будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока 2".

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", - пишет агентство.

Кроме того, в проекте говорится, что ФРГ назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач выделят фонд в $70 млн.

Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, задача которого - помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель - собрать до 1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить в него $175 млн.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]