В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, скончавшихся нет

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 251 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,837 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

В понедельник сообщалось о 148 случаях заражения.

За сутки зафиксирован нулевой показатель по смертям от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 994 человека.

От COVID-19 вылечились 331,429 тыс. (+79 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 414 человек.

За сутки медики провели 8 тыс. 479 тестов на коронавирус против 6 022 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 929,32 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова