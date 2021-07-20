Наводнения произошли в центральной части Китая, три человека погибли

Сильные наводнения произошли в центральных районах Китая, сообщает во вторник телеканал Channel News Asia.
В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань затопило метрополитен, дороги. Как минимум три человека погибли.
Более 10 тыс. жителей в Хэнане размещены в убежищах. Стихия привела к сбоям в движении поездов, задержаны и отменены некоторые авиарейсы.
Наводнения начались после обильных ливней. Дожди, при этом, продолжаются. Согласно прогнозу местных метеорологических служб, они должны прекратиться к четвергу.
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