Наводнения произошли в центральной части Китая, три человека погибли

Сильные наводнения произошли в центральных районах Китая, сообщает во вторник телеканал Channel News Asia.

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань затопило метрополитен, дороги. Как минимум три человека погибли.

Более 10 тыс. жителей в Хэнане размещены в убежищах. Стихия привела к сбоям в движении поездов, задержаны и отменены некоторые авиарейсы.

Наводнения начались после обильных ливней. Дожди, при этом, продолжаются. Согласно прогнозу местных метеорологических служб, они должны прекратиться к четвергу.