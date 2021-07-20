Новый легкий истребитель "Checkmate", который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, будет стоить $25-30 млн, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"25-30 - это цена, да", - сообщил журналистам Чемезов
Он заявил, что самолет получит двигатель первого этапа от Су-57.
"Поэтому так быстро и удалось разработать новый самолет", - сказал Чемезов.
Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, (...) сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех".
Первый полет истребителя ожидается в 2023 году, "2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", отмечается в презентации.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый истребитель "Checkmate" будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35. "Нам нужно сегодня максимально унифицировать с су-57, возможно (использовать - ИФ) какие-то компоненты Су-35 для того, чтобы эта машина была дешевле", - сказал Мантуров журналистам.
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