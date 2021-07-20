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Регион 20.07.2021 22:15

Чемезов оценил новый российский истребитель "Checkmate" в $30 млн

Новый легкий истребитель "Checkmate", который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, будет стоить $25-30 млн, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"25-30 - это цена, да", - сообщил журналистам Чемезов

Он заявил, что самолет получит двигатель первого этапа от Су-57.

"Поэтому так быстро и удалось разработать новый самолет", - сказал Чемезов.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, (...) сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех".

Первый полет истребителя ожидается в 2023 году, "2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", отмечается в презентации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый истребитель "Checkmate" будет максимально унифицирован с самолетами Су-57 и Су-35. "Нам нужно сегодня максимально унифицировать с су-57, возможно (использовать - ИФ) какие-то компоненты Су-35 для того, чтобы эта машина была дешевле", - сказал Мантуров журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]