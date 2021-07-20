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Происшествия 20.07.2021 20:59

На "Ривнеазоте" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал - МВД Украины

В МВД Украины сообщают об отсутствии жертв и пострадавших в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой на ЧАО "Ривнеазот" в городе Ровно во вторник.

"20 июля в ГСЧС Украины поступила информация, что в г.Ровно на территории завода ОАО "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты). В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет", - сообщается на странице МВД в фейсбуке.

По данным ведомства, от ГСЧС для ликвидации последствий аварии было привлечено 12 человек и три единицы техники.

"Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник, речб шла о разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. "Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве на предприятии. В соцсетях появились фотографии образовавшегося в результате происшествия облака желто-оранжевого цвета, которое направилось в сторону областного центра и его северных окрестностей.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧП, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]