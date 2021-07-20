Поставки SSJ100 и МС-21 за рубеж возможны не ранее 2025 года - Мантуров

Россия начнет поставлять на экспорт самолеты SSJ100 и МС-21 иностранным заказчикам не ранее 2025 года, что не исключает переговоров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах авиасалона МАКС-21.
"У нас сверстана (программа - ИФ) до 2025 года по "Суперджету", все производственные мощности нацелены на российский рынок..., после 2025 года посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он.
"Переговоры всегда возможны, но поставки будут после 2025 года", - добавил министр.
Региональные SSJ100 в ближайшие годы будут поставляться отечественным авиакомпаниям "Россия", Red Wings, "Азимут", "Аврора", сообщил ранее во вторник директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут"(входит в ПАО "ОАК") Олег Гуляев.
МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест. На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21, заказчиками являются "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) ), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).
Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев
Президент Азербайджана рассчитывает на максимально безболезненное прохождение постконфликтного периода в Карабахе
Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ
На "Ривнеазоте" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал - МВД Украины
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, скончавшихся нет
Путин сообщил о планах развёртывания производства российских вакцин от COVID-19 в Азербайджане
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Наибольшее с сентября прошлого года число нелегалов перебралось за сутки в Великобританию с континента
В Великобритании зафиксировали самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19
Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Гурбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом