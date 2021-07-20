Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 20.07.2021 22:40

Поставки SSJ100 и МС-21 за рубеж возможны не ранее 2025 года - Мантуров

Россия начнет поставлять на экспорт самолеты SSJ100 и МС-21 иностранным заказчикам не ранее 2025 года, что не исключает переговоров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах авиасалона МАКС-21.

"У нас сверстана (программа - ИФ) до 2025 года по "Суперджету", все производственные мощности нацелены на российский рынок..., после 2025 года посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он.

"Переговоры всегда возможны, но поставки будут после 2025 года", - добавил министр.

Региональные SSJ100 в ближайшие годы будут поставляться отечественным авиакомпаниям "Россия", Red Wings, "Азимут", "Аврора", сообщил ранее во вторник директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут"(входит в ПАО "ОАК") Олег Гуляев.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест. На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21, заказчиками являются "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) ), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, ЭКСПОРТ, СРОКИ


Похожие новости


Азербайджан заинтересован в покупке боевых самолетов в России Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57 Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 Армения купила у России четыре истребителя Су-30СМ - газета Airbus прогнозирует удвоение самолетного парка в РФ и СНГ в ближайшие 20 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]