Поставки SSJ100 и МС-21 за рубеж возможны не ранее 2025 года - Мантуров

Россия начнет поставлять на экспорт самолеты SSJ100 и МС-21 иностранным заказчикам не ранее 2025 года, что не исключает переговоров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах авиасалона МАКС-21.

"У нас сверстана (программа - ИФ) до 2025 года по "Суперджету", все производственные мощности нацелены на российский рынок..., после 2025 года посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он.

"Переговоры всегда возможны, но поставки будут после 2025 года", - добавил министр.

Региональные SSJ100 в ближайшие годы будут поставляться отечественным авиакомпаниям "Россия", Red Wings, "Азимут", "Аврора", сообщил ранее во вторник директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут"(входит в ПАО "ОАК") Олег Гуляев.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест. На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21, заказчиками являются "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) ), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).