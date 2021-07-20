Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев

Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V», заявил президент Ильхам Алиев во вторник на переговорах в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы уже получили из России более 200 тысяч доз «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность и, конечно, также очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнеры я еще раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», - сказал Алиев.

Алиев и Путин в ходе переговоров обсудили вопросы двусторонней торговли. «Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10 процентов. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений. Мне дали информацию, что по транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает, можно сказать, в большом объеме», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов