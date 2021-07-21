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Дальнее зарубежье 21.07.2021 03:26

Власти Перу заключили соглашение о поставке 20 млн доз «Спутника V»

Власти Перу подписали соглашение о закупке 20 млн доз российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил во вторник временный перуанский президент Франсиско Сагасти.

"Мы подписали контракт на 10 млн комплектов вакцины (каждая вакцина состоит из двух доз - ИФ), то есть, в общей сложности, на 20 млн доз", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсетях, посвященном закупке российской вакцины.

"Благодаря этому еще 10 млн перуанцев будут полностью вакцинированы", - добавил Сагасти.

Перу является одной из стран Латинской Америки, которая больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Особенно тяжело в период пандемии пришлось больницам, которые часто испытывали нехватку в баллонах кислорода.

Согласно официальной информации, на данный момент около 10,9 млн человек в Перу получило одну дозу вакцины и около 4 млн. получили обе дозы. До сих пор в стране использовались вакцины Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.

За весь период пандемии в Перу было зарегистрировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом и около 195 тыс. смертей от последствий заражения.

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Тэги: ПЕРУ, ВАКЦИНА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]