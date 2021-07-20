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Регион 20.07.2021 23:27

Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Гурбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан не забывать сохранять социальную дистанцию в период празднования Гурбан-байрама, поскольку число случаев заражения COVID-19 в стране растет, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".

"Не относитесь к ограничениям легкомысленно на радостях от праздника. Держитесь подальше от многолюдных мест. Не будьте беззаботными", - сказал Коджа.

По словам министра, число жителей Турции, которые получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, перешло отметку в 39 млн благодаря активной кампании правительства по вакцинации, которая началась в январе.

Коджа также сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19 и 50 смертей среди тех, у кого ранее выявили коронавирус. Кроме того, по его словам, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса за неделю возросло на 30%.

За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]