Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Гурбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан не забывать сохранять социальную дистанцию в период празднования Гурбан-байрама, поскольку число случаев заражения COVID-19 в стране растет, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".
"Не относитесь к ограничениям легкомысленно на радостях от праздника. Держитесь подальше от многолюдных мест. Не будьте беззаботными", - сказал Коджа.
По словам министра, число жителей Турции, которые получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, перешло отметку в 39 млн благодаря активной кампании правительства по вакцинации, которая началась в январе.
Коджа также сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19 и 50 смертей среди тех, у кого ранее выявили коронавирус. Кроме того, по его словам, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса за неделю возросло на 30%.
За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.
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