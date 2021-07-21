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ТЭК 21.07.2021 09:18

Саудовская Аравия в мае увеличила экспорт нефти на 4,5%, добычу - на 5%

Саудовская Аравия в мае увеличила экспорт нефти на 4,5% относительно предыдущего месяца, добычу - на 5%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта достиг 5,649 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,408 млн б/с в апреле. При этом он был на 6,2% ниже показателя мая прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 8,544 млн б/с против 8,134 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель сократился на 0,7%.

Ирак в мае снизил экспорт нефти на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 3,337 млн б/с. Добыча уменьшилась на 1,3% - до 3,879 млн б/с. Между тем по сравнению с маем 2020 года первый показатель упал на 8,2%, а второй - на 4,7%.

Производство нефти в Венесуэле увеличилось до 582 тыс. б/с против 452 тыс. б/с в апреле. Годом ранее показатель составлял 573 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в мае сократили добычу нефти на 1,9% - до 10,955 млн б/с по сравнению с 11,169 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 9,5% (с 10,001 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в мае составлял 2,822 млн б/с против 3,237 млн б/с в предыдущий месяц (падение на 12,8%) и 2,929 млн б/с в том же месяце прошлого года (снижение на 3,7%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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