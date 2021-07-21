Oil Search отклонила предложение Santos о слиянии

Энергетическая компания Oil Search Ltd. отказалась от предложения о слиянии с австралийской Santos Ltd., целью которого было создание компании с рыночной стоимостью 22 млрд австралийских долларов ($16,1 млрд), говорится в сообщении Santos.

Oil Search является крупнейшей нефтедобывающей компанией в Папуа-Новой Гвинее и владельцем миноритарной доли в проекте PNG LNG, оператором которого является Exxon MobilCorp. Santos является одним из инвесторов проекта. Oil Search также принадлежат неосвоенные запасы нефти на Аляске, компания рассчитывает начать их разработку, если сможет найти инвестора.

Santos предложила 0,589 акции в обмен на бумагу Oil Search. В результате сделки акционеры Santos получили бы 63% в объединенной компании, тогда как остальная часть досталась бы инвесторам Oil Search.

В рамках сделки акции Oil Search оценивались в 4,25 австралийского доллара за бумагу, что соответствует премии в размере 16% к цене бумаг компании на закрытие торгов в понедельник, говорится в сообщении Santos.

"Потенциальное слияние Santos и Oil Search - это логическая комбинация двух лидеров отрасли для создания недостижимого для конкурентов регионального лидера по размеру и масштабу", - говорится в документе, которые Santos подала в регуляторные органы.

Компания назвала преимуществами сделки укрепление баланса и доступ на долговые рынки в связи с тем, что у объединенной компании был бы кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

В сообщении Oil Search говорится, что компания получила и отклонила предложение о поглощении, "посчитав, что оно не соответствует интересам акционеров Oil Search исходя из условий и предложенной стоимости".

Santos активно покупает энергетические активы в течение последних нескольких лет. Так, в прошлом году компания купила активы ConocoPhillipsна севере Австралии за $1,265 млрд, включая контрольный пакет акций в проекте экспорта СПГ Darwin. Также Santos завершила сделку по покупке компании Quadrant Energy, которая владела рядом активов на западе страны, за $1,93 млрд в конце 2018 года.