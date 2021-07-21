Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.07.2021 09:30

Цены на нефть снижаются на фоне данных API, Brent торгуется на уровне $68,91 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду на фоне данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 в среду составляет $68,91 за баррель, что на $0,44 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,73 (1,1%) - до $69,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,76 за баррель, что на $0,44 (0,65%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,85 (1,3%) - до $67,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на рынок также оказали данные о сокращении импорта нефти Японией, четвертым по величине в мире покупателем сырья, на 1,2% в годовом выражении в июне на фоне последствий пандемии коронавируса, пишет Trading Economics.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Цены на нефть снижаются, могут понести максимальные потери за неделю с марта, Brent - $72,64 за баррель Цены перешли к росту, но могут понести самые существенные потери за неделю с мая Цены на нефть стабильны Нефть продолжает дешеветь на сообщениях о компромиссе в ОПЕК+ ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2021г, на 2022г прогнозирует рост на 3,3 млн б/с - до 99,86 млн б/с Цены на нефть снижаются на новостях от ОПЕК+, Brent - $74,25 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]