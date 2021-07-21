Цены на нефть снижаются на фоне данных API, Brent торгуется на уровне $68,91 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду на фоне данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 в среду составляет $68,91 за баррель, что на $0,44 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,73 (1,1%) - до $69,35 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,76 за баррель, что на $0,44 (0,65%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,85 (1,3%) - до $67,2 за баррель.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей.
Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.
Давление на рынок также оказали данные о сокращении импорта нефти Японией, четвертым по величине в мире покупателем сырья, на 1,2% в годовом выражении в июне на фоне последствий пандемии коронавируса, пишет Trading Economics.
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