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Дальнее зарубежье 21.07.2021 13:39

Индия получит первую партию С-400 до конца года

РФ планирует до конца года осуществить поставку Индии первой партии систем ПВО С-400, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Поставку первой партии С-400 в Индию планируется осуществить до конца 2021 года", - сказал Шугаев "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021.

Он сообщил, что обращений от индийской стороны на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые, по мнению экспертов, могут использоваться для защиты С-400, не поступало.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

ЗРС С-400 "Триумф" (разработчик и производитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, С400, ФСВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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