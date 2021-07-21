Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Игры XXXV Олимпиады 2032 года примет австралийский город Брисбен, объявил в среду в твиттере Международный олимпийский комитет.
Брисбену было отдано предпочтение перед Германией, Индией, Индонезией, Испанией и Катаром.
Эти игры станут третьими, которые примет Австралия.
Ранее Олимпийские игры на Зеленом континенте проходили в Мельбурне (1956 год) и Сиднее (2000 год).
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