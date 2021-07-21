В Австралии, несмотря на режим изоляции для половины населения, продолжает распространяться COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в двух штатах Австралии, несмотря на то, что 13 млн жителей страны - примерно половина населения - теперь живет в условиях жесткого локдауна, передает в среду телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

Так, в штате Новый Южный Уэльс, где располагается наиболее населенный город страны Сидней, выявили за сутки 110 случаев коронавируса - больше, чем за предыдущий период с 78 случаями. При этом в Сиднее и близлежащих районах уже четыре недели действуют ограничения с целью сдержать более заразный штамм коронавируса "дельта".

В штате Виктория диагностировали в среду 22 случая, а во вторник этот показатель составил девять.

"Если мы бы не ушли в локдаун несколько недель назад, сегодняшний показатель в 110 случаев, вне всякого сомнения, составлял бы тысячи и тысячи", - заявила премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Тем не менее, она отметила, что не сможет сказать до следующей недели, снимут ли власти режим изоляции в Сиднее в планировавшийся ранее срок - 30 июля.

Тем временем, недельный режим изоляции начинает действовать со среды в штате Южная Австралия.

"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что события развиваются подобным образом на фоне медленной вакцинации населения: только немногим больше 11% населения Австралии завершили курс прививок.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что распространение штамма COVID-19 "дельта" стало новым фактором в эпидемиологической ситуации, а программа вакцинации отстает на два месяца от графика.

"Чэннел Ньюс Эйша" указывает, что в Австралии сейчас используется вакцина AstraZeneca, рекомендованная для использования лицам старше 60 лет, и вакцина Pfizer/BioNTech, которая из-за ее ограниченных запасов выдается лишь людям за 40 лет.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии выявили более 32,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 915 пациентов с COVID-19 скончались. 29 тыс. 743 человека вылечились.