Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.07.2021 16:15

В Австралии, несмотря на режим изоляции для половины населения, продолжает распространяться COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в двух штатах Австралии, несмотря на то, что 13 млн жителей страны - примерно половина населения - теперь живет в условиях жесткого локдауна, передает в среду телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

Так, в штате Новый Южный Уэльс, где располагается наиболее населенный город страны Сидней, выявили за сутки 110 случаев коронавируса - больше, чем за предыдущий период с 78 случаями. При этом в Сиднее и близлежащих районах уже четыре недели действуют ограничения с целью сдержать более заразный штамм коронавируса "дельта".

В штате Виктория диагностировали в среду 22 случая, а во вторник этот показатель составил девять.

"Если мы бы не ушли в локдаун несколько недель назад, сегодняшний показатель в 110 случаев, вне всякого сомнения, составлял бы тысячи и тысячи", - заявила премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Тем не менее, она отметила, что не сможет сказать до следующей недели, снимут ли власти режим изоляции в Сиднее в планировавшийся ранее срок - 30 июля.

Тем временем, недельный режим изоляции начинает действовать со среды в штате Южная Австралия.

"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что события развиваются подобным образом на фоне медленной вакцинации населения: только немногим больше 11% населения Австралии завершили курс прививок.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что распространение штамма COVID-19 "дельта" стало новым фактором в эпидемиологической ситуации, а программа вакцинации отстает на два месяца от графика.

"Чэннел Ньюс Эйша" указывает, что в Австралии сейчас используется вакцина AstraZeneca, рекомендованная для использования лицам старше 60 лет, и вакцина Pfizer/BioNTech, которая из-за ее ограниченных запасов выдается лишь людям за 40 лет.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии выявили более 32,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 915 пациентов с COVID-19 скончались. 29 тыс. 743 человека вылечились.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


Похожие новости


Режим изоляции в Сиднее продлен до 30 июля

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]