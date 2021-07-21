Замглавы комитета Сената США по иностранным делам республиканец Джим Риш раскритиковал достигнутое США и ФРГ соглашение по "Северному потоку 2" и пообещал работать вместе с коллегами по введению мер в отношении этого проекта до его запуска.

"Предложенное "соглашение" между Соединенными Штатами и Германией, позволяющее завершить "Северный поток 2", полно обещаний и заверений, но мало что предлагает в отношении значимых мер по устранению ключевых угроз национальной безопасности, которые представляет "Северный поток 2" для интересов США и союзников ", - говорится в заявлении Риша, распространенном на сайте комитета.

"Конгресс должен действовать там, где не справилась администрация. Я продолжу работать с коллегами от обеих партий с целью введения существенных мер в отношении этого пагубного российского проекта до того, как его введут в действие", - заявил сенатор.

По мнению Риша, стороны "согласовали договоренности без участия и согласия важных союзников, таких как Украина и Польша". Сенатор подчеркнул, что соглашение "не гарантирует конкретного последствия в случае, если Россия будет использовать "Северный поток 2" в качестве геополитического оружия".

"Ни один член Конгресса не поддерживает завершение строительства газопровода. Готовность администрации закрыть на это глаза и позволить России и Германии завершить строительство этого газопровода подрывает двупартийность, которая необходима в этом важном вопросе безопасности", - заявил Риш.

Он подчеркнул, что США и ФРГ "не должны определять энергетическую безопасность других стран без их глубокого и существенного вклада".

Риш отметил, что есть обязательные санкции, которые администрация США не ввела в отношении проекта "Северный поток 2". Более того, по его словам, администрация не провела консультаций с Конгрессом по вопросу отмены этих обязательных санкций в рамках Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) и закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Сенатор сообщил, что 11 августа обнародуют очередной доклад по PEESA. Тогда администрация должна будет предоставить "письменное обоснование того, почему продолжать отказываться от санкций - в национальных интересах" США.

Ранее ряд СМИ США сообщил о достигнутом соглашении между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2". По данным The Wall Street Journal, союзники намерены объявить о нем 21 июля. Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

В документе, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. "В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции не помешали бы завершению строительства. "Реализация этого проекта - свершившийся факт", - отметил Блинкен на слушаниях в Палате представителей.