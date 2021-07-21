Зимней Олимпиаде в Пекине нужны зрители - МОК

На Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 присутствие зрителей необходимо, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на главу координационной комиссии игр Хуана Антонио Самаранча.

"Нам нужно, и мы хотим, чтобы зрители были", - цитируют СМИ слова Самаранча на встрече Международного олимпийского комитета в Токио.

"Мы бы хотели видеть там международное сообщество. Мы бы хотели, чтобы для всех была возможность насладиться гостеприимством и воспользоваться прекрасными предложениями Китая", - подчеркнул Самаранч.

До проведения Олимпиады в Китае осталось менее 200 дней. Как отмечают СМИ, власти Китая пока не поделились планами по поводу того, в каком формате они проведут игры в Пекине.

Из-за пандемии коронавируса олимпийские игры в Токио перенесли на год. Церемония открытия Олимпиады состоится в эту пятницу, она продлится до 8 августа. В то же время, спортивные мероприятия в рамках игр начались в среду. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране наибольшая часть спортивных мероприятий пройдет без зрителей, в том числе местных.

Более того, оргкомитет Игр уже сообщил о 79 случаях заражения с начала этого месяца среди людей, связанных с Олимпиадой. В среду комитет зарегистрировал восемь новых случаев COVID-19. Среди них спортсменка из Чили.

Япония, где около 34% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выражала обеспокоенность тем, что Олимпиада может способствовать распространению заболевания.