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Здравоохранение 21.07.2021 20:37

За два дня до начала Олимпиады в Токио фиксируется максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 в Токио достиг максимальных за шесть месяцев показателей - за два дня до открытия Олимпийских игр в стране, сообщает в среду агентство Associated Press.

За сутки в столице Японии выявили 1 тыс. 832 случая COVID-19.

"То, о чем мы беспокоились, происходит сейчас. Рост случаев ожидался независимо от того, была бы Олимпиада или нет, и мы опасаемся, что еще будет взрывное увеличение количества случаев в независимости от Олимпиады", - заявил на пресс-конференции президент японской медицинской ассоциации Тосио Накагава.

Эксперты предостерегают, что эпидемиологическая ситуация в Токио в предстоящие недели ухудшится еще больше. Одновременно с тем отмечается серьезный рост заболеваемости среди более молодых невакцинированных слоев населения.

При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации, на которой придутся Олимпийские игры, завершающиеся 8 августа. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.

Олимпийские игры в Токио откроются в пятницу - 23 июля после года отсрочки из-за пандемии COVID-19.

Между тем, в Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса. Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, она поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

За время пандемии в Японии выявили около 84,8 тыс. случаев болезни, свыше 15 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]