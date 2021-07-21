За два дня до начала Олимпиады в Токио фиксируется максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 в Токио достиг максимальных за шесть месяцев показателей - за два дня до открытия Олимпийских игр в стране, сообщает в среду агентство Associated Press.
За сутки в столице Японии выявили 1 тыс. 832 случая COVID-19.
"То, о чем мы беспокоились, происходит сейчас. Рост случаев ожидался независимо от того, была бы Олимпиада или нет, и мы опасаемся, что еще будет взрывное увеличение количества случаев в независимости от Олимпиады", - заявил на пресс-конференции президент японской медицинской ассоциации Тосио Накагава.
Эксперты предостерегают, что эпидемиологическая ситуация в Токио в предстоящие недели ухудшится еще больше. Одновременно с тем отмечается серьезный рост заболеваемости среди более молодых невакцинированных слоев населения.
При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации, на которой придутся Олимпийские игры, завершающиеся 8 августа. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.
Олимпийские игры в Токио откроются в пятницу - 23 июля после года отсрочки из-за пандемии COVID-19.
Между тем, в Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса. Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, она поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.
За время пандемии в Японии выявили около 84,8 тыс. случаев болезни, свыше 15 тыс. инфицированных скончались.
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