Индийский штамм коронавируса доминирует в Эстонии и Латвии, растет число зараженных

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 334 новых случая COVID-19, что на 98 случаев больше зафиксированного накануне суточного прироста.
С начала недели суточный показатель новых зараженных COVID-19 в странах Балтии вырос почти втрое. В понедельник было подтверждено 119 случаев коронавируса.
В Эстонии за сутки выявлено 96 новых случаев коронавируса, сообщил в среду департамент здоровья. С начала пандемии в республике подтверждено 132 059 случаев COVID-19. Новых летальных случаев не зарегистрировано, всего от коронавируса скончался 1 271 инфицированный. Средняя суточная заболеваемость COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 57,2 случаев.
В Эстонии доминирует и распространяется дельта-штамм коронавируса, пишет агентство BNS. "Удельный вес дельта-штамма вырос до 92%. Заболевает главным образом молодежь, не прошедшая вакцинацию. (...) Мы прогнозируем, что конце июля - начале августа будет более 500 инфицированных в неделю, а к середине августа 14-дневный показатель заражения на 100 тыс. человек превысит 100", - сказала заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Эстонии Ханна Сепп.
В Латвии за сутки зафиксировано 62 новых случая коронавируса, умерли два зараженных, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии COVID-19 выявлен в Латвии у 138 300 человек, число жертв пандемии выросло до 2 549. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей республики увеличился до 29,2 случая.
В Латвии по итогам прошлой недели индийский штамм коронавируса - так называемый "дельта плюс" - стал причиной 79% случаев заражения. Распространенность прежде доминирующего штамма "альфа" сократилась до 13% случаев заболеваний, пишет новостной портал Delfi.ru со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний.
В Литве за сутки зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса, это крупнейший показатель новых случаев с 11 июня, пишет Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. Между тем, новых смертей от коронавируса не выявляется уже шестой день подряд. За 14 дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей республики вырос до 39,3 случая. В общей сложности в Литве COVID-19 заболело 280 тыс. человек, 4 405 человек скончались.
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