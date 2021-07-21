Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отчалил от МКС для перестыковки на другой узел

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя членами экипажа в среду отчалил от Международной космической станции (МКС), чтобы перестыковаться на зенитный узел американского модуля Harmony, сообщило NASA.
Это сделано для того, чтобы освободить передний стыковочный узел модуля для космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который в ходе второго тестового полета в беспилотном режиме должен пристыковаться к МКС 30 июля.
Crew Dragon с астронавтами NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Томасом Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ отстыковался от станции в 06:45 по времени восточного побережья США (14:45).
Через 47 минут корабль должен будет пристыковаться к зенитному узлу модуля Harmony.
Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Помимо членов его экипажа на станции в настоящее время также работают космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18".
Американский корабль с астронавтами пробудет на станции до середины ноября.
Минобороны Азербайджана ввело в строй новые воинские части в Карабахе
Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев
Президент Азербайджана рассчитывает на максимально безболезненное прохождение постконфликтного периода в Карабахе
Oil Search отклонила предложение Santos о слиянии
США и Германия могут объявить о достигнутом соглашении по "Северному потоку 2" 21 июля
США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Пашинян снял Саакяна с должности заместителя министра обороны Армении
Песков оставил без ответа вопрос об отношении Путина к "Талибану"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом