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Регион 21.07.2021 15:39

Пашинян снял Саакяна с должности заместителя министра обороны Армении

Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сурен Саакян в среду освобожден от должности заместителя министра обороны республики.

Саакян был назначен заместителем министра обороны в январе 2021 года. В 1999-2002 гг. он занимал должность посла Армении в России.

В минувший вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должностей и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна и первого заместителя Генштаба ВС Аршака Карапетяна.

Решением Пашиняна Карапетян был назначен первым заместителем министра обороны Армении.

В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что от аппарата правительства получено предложение о назначении Карапетяна на пост министра обороны.

Новое правительство Армении будет сформировано после назначения Пашиняна на должность премьер-министра. Предполагается, что первое заседание нового парламента, на котором будет избран премьер-министр, состоится 2 августа.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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