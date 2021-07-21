Пашинян снял Саакяна с должности заместителя министра обороны Армении

Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сурен Саакян в среду освобожден от должности заместителя министра обороны республики.

Саакян был назначен заместителем министра обороны в январе 2021 года. В 1999-2002 гг. он занимал должность посла Армении в России.

В минувший вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении от должностей и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна и первого заместителя Генштаба ВС Аршака Карапетяна.

Решением Пашиняна Карапетян был назначен первым заместителем министра обороны Армении.

В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что от аппарата правительства получено предложение о назначении Карапетяна на пост министра обороны.

Новое правительство Армении будет сформировано после назначения Пашиняна на должность премьер-министра. Предполагается, что первое заседание нового парламента, на котором будет избран премьер-министр, состоится 2 августа.