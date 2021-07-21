Таджикистан начал военные учения на севере страны на фоне обострения ситуации в Афганистане - власти

В войсковой части в Согдийской области на севере Таджикистана начались учения территориальной зоны обороны №3, сообщила пресс-служба главы региона.
Председатель Согдийской области, глава территориальной зоны обороны Раджаббой Ахмадзода заявил, что согласно плану работы Минобороны республики на 2021 год, запланировано проведение учений на территории области, городов и районов с привлечением военнослужащих, а также граждан, находящихся в запасе.
"Целью мероприятий, в первую очередь, является проверка боевой готовности, мобилизации и территориальной обороны, совершенствование опыта личного состава участников, согласованность действий военных структур региона в случае возникновения потенциальных угроз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регулярные боевые учения призваны привести к повышению профессионального и боевого мастерства военнослужащих.
"Анализ ситуации в регионе и мире, активизация террористических и экстремистских группировок и других транснациональных преступных групп требует, чтобы каждый достойный солдат и офицер не терял профессиональной бдительности и политической проницательности и честно выполнял свои обязанности по защите священной земли", - заявил Ахмадзода.
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