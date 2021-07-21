Власти Марокко отрицают использование израильского программного обеспечения для слежки за официальными лицами Франции

Правительство Марокко опровергло сообщения о том, что службы безопасности страны использовали программное обеспечение, разработанное израильской компании NSO Group, для слежения за представителями властей Франции, передает в среду агентство Associated Press.
"Королевство Марокко решительно осуждает неизменно ложную, масштабную и враждебную медийную кампанию", - цитирует агентство заявление марокканского правительства.
При этом правительство страны потребовало предоставить доказательства в поддержку этих обвинений. Также власти пригрозили юридическими последствиями в связи с этим делом, но не уточнили, что намерены предпринять.
Накануне газета "Монд" сообщила, что мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus, созданного NSO Group. Согласно информации издания, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.
Вместе с тем, по данным французского радио, телефоны короля Марокко Мухаммеда VI и его окружения также были в числе потенциальных целей для лиц, использовавших ПО Pegasus
Накануне также сообщалось, что французская прокуратура открыла расследование по факту слежения за людьми с использованием шпионского программного обеспечения на смартфонах. В частности, планируется провести расследование по 10 пунктам обвинения в адрес марокканских спецслужб, которые могли использовать эти вредоносные программы для того, чтобы следить за французскими журналистами.
Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики разных стран мира, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group. В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.
NSO Group опровергла данные этого расследования.
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