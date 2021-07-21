Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью (коронавируса - ИФ)", - отмечается в документе.
По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19: в частности, это Россия, Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания, КНР, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур и ЮАР. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.
Что касается других вариантов вируса, вызывающих беспокойство, то вариант "альфа", впервые зафиксированный в Британии, зарегистрирован на 180 территориях - на шесть больше, чем на прошлой неделе; изначально выявленный в Южной Африке тип "бета" - на 130 территориях (рост на семь), а впервые зафиксированный в Бразилии штамм "гамма" - на 78 территориях (на три больше).
Также по информации ВОЗ, за неделю 12 - 18 июля выявлены 3,4 млн случаев COVID-19 - на 12% больше, чем на предшествующей неделе. Таким образом, заключили в ВОЗ, при сохранении нынешней тенденции за следующие три недели общее число диагностированных случаев COVID-19 за время пандемии превысит отметку в 200 млн. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости связан с распространением более заразных вариантов вируса, с ослаблением ограничений, возросшей социальной активностью и значительным числом невакцинированных людей.
Вместе с тем, по сведениям ВОЗ, количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 две недели держится на отметке в 57 тыс. - после более чем двух месяцев устойчивого снижения смертности.
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