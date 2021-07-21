Во Франции в нынешнюю четвертую волну коронавируса COVID-19, преобладает распространение более контагиозного штамма "дельта", заявил в среду французский премьер Жан Кастекс.

"Мы находимся в четвертой волне", - заявил Кастекс в эфире французского телеканала TF1.

"Вариант "дельта" преобладает, он более контагиозный", - подчеркнул премьер.

Кастекс указал, что более 95% выявленных накануне случаев коронавируса приходится на тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

"96% из этих 18 тыс. не были вакцинированы", - сказал он.

Накануне суточный прирост случаев COVID-19 впервые с мая превысил отметку в 18 тыс. и составил 18 тыс. 181 заражение.

СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представит парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации от коронавируса. План включает введение с начала августа "санитарного пропуска", а также обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений.

"Санитарный пропуск", согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

Всего во Франции за время пандемии COVID-19 выявили свыше 5,8 млн заражений, 111,5 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 5,1 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.