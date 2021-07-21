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Дальнее зарубежье 21.07.2021 17:29

Турки-киприоты отныне будут добиваться признания самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра - Эрдоган

Признание суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) отныне станет единственным требованием турок-киприотов, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании организаций правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган отметил, что Турция будет добиваться признания ТРСК в мире.

"Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах - это признание за ТРСК статуса суверенного государства. Все иные предложения утратили силу", - подчеркнул президент, которого цитируют турецкие СМИ.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена т.н. "Турецкая республика северного Кипра", до сих пор не признанная никем, кроме Турции. СБ ООН в резолюции 541 (1983 года) осудил данный шаг и призвал все страны - члены ООН "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр".

С 1975 года генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности миссию "добрых услуг" по Кипру, имеющую целью оказание содействия греческой и турецкой общинам острова в интересах мирного урегулирования кипрской проблемы.

Принципы урегулирования были зафиксированы во внутрикипрских соглашениях высокого уровня 1977 и 1979 гг., предусматривавших, в частности, создание на Кипре двухобщинной федерации.

В многочисленных резолюциях СБ ООН по Кипру в качестве цели урегулирования кипрской проблемы подтверждается создание на острове двухзонального двухобщинного федеративного государства с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством при политическом равенстве обеих общин.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИПР, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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