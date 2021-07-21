В Белоруссии выявили 975 случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 11 человек

В Белоруссии по данным на 21 июля зарегистрированы 436 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны во вторник.
По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 975 пациентов против 600 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 20 июля их было 3 тыс. 344.
С начала пандемии выздоровели 430 тыс. 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 20 июля - 429 тыс. 257 пациента), суточный прирост - 1030 человек, сообщили в ведомстве.
"За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 559 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 134 тыс. 095 тестов", - добавили там.
Согласно данным ведомства, более 1,28 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 807 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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