Некоторые страны тормозят регистрацию российских вакцин, это трудно понять - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с политикой некоторых стран, которые отказываются регистрировать российские вакцины от коронавируса.

"Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую, в частности, тормозят регистрацию наших вакцин, которые, безусловно, являются безопасными и эффективными", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Надеюсь, что мы сможем все-таки организовать эту работу совместно, потому что отдельно бороться бессмысленно", - добавил Путин.