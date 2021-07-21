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Здравоохранение 21.07.2021 18:44

Некоторые страны тормозят регистрацию российских вакцин, это трудно понять - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с политикой некоторых стран, которые отказываются регистрировать российские вакцины от коронавируса.

"Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую, в частности, тормозят регистрацию наших вакцин, которые, безусловно, являются безопасными и эффективными", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Надеюсь, что мы сможем все-таки организовать эту работу совместно, потому что отдельно бороться бессмысленно", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВАКЦИНЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]