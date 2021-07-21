Любая угроза санкций в отношении России неприемлема, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проект соглашения США и ФРГ по "Северному потоку 2".
"Любая угроза санкций - новая, старая или текущая - не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько приемлема для РФ такая угроза.
Министр подчеркнул, что слышал о том, как предположительно завершились американо-германские переговоры в отношении "Северного потока 2".
"Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает - если это правда - договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено", - сказал Лавров.
"Никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов (которую, повторю, мы еще должны увидеть в официальном исполнении) о том, что в случае чего, если Россия "будет плохо себя вести" по "Северному потоку 2", Германия и Евросоюз гарантированно будут "наказывать" Российскую Федерацию. Если всё это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения", - подчеркнул глава российского МИД.
Ранее мировые СМИ сообщили, что США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку 2". Как ожидается, о решении будет окончательно объявлено позже в среду. При этом некоторые американские сенаторы уже выступили с резкой критикой решения, отмечая, что договоренности могут стать геополитической победой России и негативно сказаться на США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду сообщил журналистам, что в Кремле знают об "определенных пониманиях", достигнутых на переговорах Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", но деталями не располагают.
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