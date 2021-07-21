Вашингтон не позволит РФ использовать энергетику для давления на Киев - Госдеп

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в среду в ходе встречи с украинскими официальными лицами заверил тех, что Вашингтон не позволит России использовать энергетические ресурсы в качестве инструмента оказания давления на Киев.
"Советник и высокопоставленные украинские чиновники обсудили общую обеспокоенность в отношении газопровода "Северный поток 2" и приверженность США недопущению того, чтобы Россия использовала энергию в качестве средства принуждения в отношении Украины и любой другой страны в Европе", - говорится в пресс-релизе Госдепа.
Шолле провел встречи в Киеве с премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, руководителем администрации украинского президента Андреем Ермаком и замминистра иностранных дел Евгением Ениным. Советник Госдепа также встретился с лидерами энергетического сектора страны.
Визит Шолле в Киев прошел в преддверии объявления Вашингтоном и Берлином о достижении соглашения по "Северному потоку 2". Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, союзники намерены сделать это позднее в среду.
Согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти последней будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.
В документе, по данным Bloomberg, отмечается, что Германия также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. "В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - отмечает агентство.
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