Лавров опроверг сообщения о готовности РФ предоставить США свои базы в Таджикистане и Киргизии

Россия не предлагала США использовать свои базы в Таджикистане и Киргизии в контексте ситуации в Афганистане, но готова обмениваться получаемыми через них данными о происходящем "на земле" в этой стране, получаемой через свои военные базы в регионе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров "Интерфаксу".
"Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации Договора о коллективной безопасности? В отличие от только что обсуждавшего нами примера, когда одна сторона решает за 28, мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Мы не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников.", - сказал Лавров.
При этом министр отметил, что Москва "в рамках продолжения наших контактов по Афганистану в формате "тройки" Россия-Китай-США, "расширенной тройки", к которой подключается Пакистан, и в других форматах готова содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел "на земле" в Афганистане".
"Информацией, которую мы получаем через наши базы, также располагают наши союзники, а они напрямую участвуют в переговорных процессах. Эти сведения могут быть полезны для всех тех, кто хочет реально помочь замирению "на земле", - отметил глава МИД РФ.
"Пока такого замирения никто не добился. Активно спонсировавшиеся американцами политические переговоры результата не дали. Они будут продолжены, как я понимаю. Это уже хорошо. Сотрудничать - да, обмениваться информацией - да, но не более того", - подчеркнул Лавров.
Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса" (interfax.ru).
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