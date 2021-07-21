Лавров опроверг сообщения о готовности РФ предоставить США свои базы в Таджикистане и Киргизии

Россия не предлагала США использовать свои базы в Таджикистане и Киргизии в контексте ситуации в Афганистане, но готова обмениваться получаемыми через них данными о происходящем "на земле" в этой стране, получаемой через свои военные базы в регионе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров "Интерфаксу".

"Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации Договора о коллективной безопасности? В отличие от только что обсуждавшего нами примера, когда одна сторона решает за 28, мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Мы не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников.", - сказал Лавров.

При этом министр отметил, что Москва "в рамках продолжения наших контактов по Афганистану в формате "тройки" Россия-Китай-США, "расширенной тройки", к которой подключается Пакистан, и в других форматах готова содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел "на земле" в Афганистане".

"Информацией, которую мы получаем через наши базы, также располагают наши союзники, а они напрямую участвуют в переговорных процессах. Эти сведения могут быть полезны для всех тех, кто хочет реально помочь замирению "на земле", - отметил глава МИД РФ.

"Пока такого замирения никто не добился. Активно спонсировавшиеся американцами политические переговоры результата не дали. Они будут продолжены, как я понимаю. Это уже хорошо. Сотрудничать - да, обмениваться информацией - да, но не более того", - подчеркнул Лавров.

Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса" (interfax.ru).