В России от COVID-19 привили 33,6 млн человек, из них оба компонента вакцины получили 22,6 млн - Голикова

Более 22,5 млн россиян полностью вакцинированы от COVID-19 по состоянию на 21 июля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинировались", - сказала Голикова в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер добавила, что вакцинация от COVID-19 в России идет активно. Случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и кратковременным повышением температуры.
"За последнее время темп вакцинации в Российской Федерации увеличился почти в два раза", - отметила Голикова.
Наибольшую долю от общего числа привитых составляют россияне старше 60 лет (31,4%), на втором месте - граждане 40-49 лет, на третьем - 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается в группе 18-29 лет.
Обязательная вакцинация от COVID-19 граждан "групп риска" введена в 32 регионах страны.
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