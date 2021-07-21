Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.07.2021 21:30

В России от COVID-19 привили 33,6 млн человек, из них оба компонента вакцины получили 22,6 млн - Голикова

Более 22,5 млн россиян полностью вакцинированы от COVID-19 по состоянию на 21 июля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинировались", - сказала Голикова в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что вакцинация от COVID-19 в России идет активно. Случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и кратковременным повышением температуры.

"За последнее время темп вакцинации в Российской Федерации увеличился почти в два раза", - отметила Голикова.

Наибольшую долю от общего числа привитых составляют россияне старше 60 лет (31,4%), на втором месте - граждане 40-49 лет, на третьем - 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается в группе 18-29 лет.

Обязательная вакцинация от COVID-19 граждан "групп риска" введена в 32 регионах страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Вакцинация всех россиян от коронавируса труднодостижима - Песков Лавров: РФ готова поставить КНДР вакцину от коронавируса и медоборудование, если такая просьба поступит от Пхеньяна Премьер Азербайджана и министр здравоохранения РФ обсудили возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19 Мурашко: ситуация с коронавирусом в России напряжённая, ежедневно вакцинируются до 850 тыс. человек Россиян необходимо подталкивать к решению о вакцинации - Мурашко Использование приложения "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным для стран ЕАЭС - вице-премьер Оверчук

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]