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ТЭК 21.07.2021 21:58

Путин и Байден на саммите в Женеве не обсуждали тему стабилизации нефтяного рынка - Лавров

Тема стабилизации рынка нефти не обсуждалась лидерами России и США на саммите в Женеве, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не обсуждалось на саммите", - сказал министр.

Комментируя роль экс-президента США Дональда Трампа в этом вопросе, и нынешнего американского лидера министр отметил: "Я не буду никого сравнивать. У каждого президента на каждом конкретном историческом этапе есть партнеры по переговорам".

"Тема переговоров возникает в зависимости от того, что конкретно сегодня является предметом общих интересов. Такой общий интерес, который разделили США, Россия, Саудовская Аравия и другие члены организации, объединяющей производителей нефти, был налицо. Сейчас нефтяные рынки неплохо себя чувствуют", - сказал Лавров.

Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса" www.interfax.ru

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НЕФТЬ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]