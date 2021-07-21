Путин и Байден на саммите в Женеве не обсуждали тему стабилизации нефтяного рынка - Лавров

Тема стабилизации рынка нефти не обсуждалась лидерами России и США на саммите в Женеве, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не обсуждалось на саммите", - сказал министр.

Комментируя роль экс-президента США Дональда Трампа в этом вопросе, и нынешнего американского лидера министр отметил: "Я не буду никого сравнивать. У каждого президента на каждом конкретном историческом этапе есть партнеры по переговорам".

"Тема переговоров возникает в зависимости от того, что конкретно сегодня является предметом общих интересов. Такой общий интерес, который разделили США, Россия, Саудовская Аравия и другие члены организации, объединяющей производителей нефти, был налицо. Сейчас нефтяные рынки неплохо себя чувствуют", - сказал Лавров.

Полный текст интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова будет опубликован на сайте "Интерфакса" www.interfax.ru