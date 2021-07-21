В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 225 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 339,062 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 251 случае заражения.





За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 998 человек.





От COVID-19 вылечились 331,537 тыс. (+108 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 527 человек.





За сутки медики провели 6 593 тестов на коронавирус против 8 479 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 935,913 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде