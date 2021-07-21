Лавров надеется, что натовские коллеги быстро поймут, чем могут закончиться провокации, подобные истории с эсминцем Defender

Попытки испытать Россию на прочность, подобные инциденту с британским эсминцем "Дефендер" в Чёрном море, будут продолжаться, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Учитывая "истории болезни" наших западных коллег, особенно британских, наверное, это долговременный синдром утраты или грусти и тоски по былому величию. "Владычице морей" вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. К сожалению, эти попытки испытывать нас на прочность надолго. Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться", - сказал Лавров в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба после инцидента с эсминцем о том, что Великобритания будет "продолжать отстаивать право на свободное судоходство в мировом океане", неграмотны. "Свобода судоходства, когда речь идёт о территориальном море (в данном случае территориальном море Российской Федерации), подвергается существенным ограничениям", - добавил министр.

"Крым - только часть их амбиций. Наши натовские коллеги, в том числе британцы, взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана, в том числе в Южно-Китайском море. "Ребята", участвовавшие в учениях "Си Бриз", те, кто пытался "показывать мускулы" российскому Крыму, объявили впоследствии, что направляются на аналогичные маневры в Южно-Китайское море", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ назвал показательным тот факт, "насколько быстро ретировался эсминец".

"Все его причитания о том, что никаких задних мыслей у них не было кроме "отстаивания чистоты международного права", не стоят и ломаного пенса, были опровергнуты "автобусной остановкой", где в духе то ли Агаты Кристи, то ли Конан Дойля произошла находка секретных документов британского морского ведомства", - добавил он.

По словам министра, эта утечка "развеяла любые утверждения о том, что никакой провокации не планировалось". "Планировалась и еще какая! Есть миллион доказательств, журналист на борту и многое другое", - сказал Лавров.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). В ведомстве расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца.

Между тем в Лондоне утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца Defender вблизи Крыма. В посольстве Великобритании в РФ подчеркнули, что британский эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

27 июня британская BBC сообщила, что прохожий обнаружил на автобусной остановке в английском графстве Кент секретные документы министерства обороны Великобритании, в частности - о передвижениях в Черном море эсминца Defender.