Власти ФРГ выделили 400 млн евро для экстренной помощи пострадавшим от наводнения

Власти в ФРГ в среду одобрили выделение почти 400 млн евро для немедленной помощи пострадавшим от наводнения и пообещали как можно скорее начать восстановление затопленных регионов, которое обойдется в миллиарды евро, сообщает в среду издание Die Welt.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь всем настолько быстро, насколько это возможно", - заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц. Он также сообщил, что сумма может быть увеличена при необходимости.

По словам Шольца, власти пострадавших регионов сами решат, кто и как получит помощь.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что надеется получить приблизительную оценку ущерба к концу месяца. Он отметил, что люди могут ожидать помощь, даже если они не были застрахованы от таких угроз, как наводнение.

Во время сильнейшего наводнения в Германии, которое случилось на прошлой неделе, погибли как минимум 171 человек. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Также были разрушены или серьезно пострадали дома, предприятия и инфраструктура.