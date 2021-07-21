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Дальнее зарубежье 21.07.2021 23:14

Власти ФРГ выделили 400 млн евро для экстренной помощи пострадавшим от наводнения

Власти в ФРГ в среду одобрили выделение почти 400 млн евро для немедленной помощи пострадавшим от наводнения и пообещали как можно скорее начать восстановление затопленных регионов, которое обойдется в миллиарды евро, сообщает в среду издание Die Welt.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь всем настолько быстро, насколько это возможно", - заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц. Он также сообщил, что сумма может быть увеличена при необходимости.

По словам Шольца, власти пострадавших регионов сами решат, кто и как получит помощь.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что надеется получить приблизительную оценку ущерба к концу месяца. Он отметил, что люди могут ожидать помощь, даже если они не были застрахованы от таких угроз, как наводнение.

Во время сильнейшего наводнения в Германии, которое случилось на прошлой неделе, погибли как минимум 171 человек. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Также были разрушены или серьезно пострадали дома, предприятия и инфраструктура.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]