ФРГ будет управлять фондом для финансирования снижения зависимости Украины от российского газа

Германия возьмет на себя учреждение и управление специальным фондом для финансирования перехода Украины на зеленую энергетику и снижение зависимости от российского газа, говорится в совместном заявлении Германии и США о соглашении по поводу проекта "Северный поток 2", распространенном в среду Берлином.

"Германия обязуется создать и управлять "зеленым" фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в зеленый фонд Украины, чтобы достигнуть суммы не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, в частности, от предприятий частного сектора", - отмечается в заявлении.

Планируется, что "зеленый" фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии.

В заявлении также говорится, что Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн. Соединенные Штаты со своей стороны планируют поддержать инициативу посредством оказания политической и технической помощи в соответствии с целями фонда.