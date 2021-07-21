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ТЭК 21.07.2021 23:28

ФРГ будет управлять фондом для финансирования снижения зависимости Украины от российского газа

Германия возьмет на себя учреждение и управление специальным фондом для финансирования перехода Украины на зеленую энергетику и снижение зависимости от российского газа, говорится в совместном заявлении Германии и США о соглашении по поводу проекта "Северный поток 2", распространенном в среду Берлином.

"Германия обязуется создать и управлять "зеленым" фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в зеленый фонд Украины, чтобы достигнуть суммы не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, в частности, от предприятий частного сектора", - отмечается в заявлении.

Планируется, что "зеленый" фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии.

В заявлении также говорится, что Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн. Соединенные Штаты со своей стороны планируют поддержать инициативу посредством оказания политической и технической помощи в соответствии с целями фонда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФРГ, УКРАИНА, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]