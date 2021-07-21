США и Германия пришли к конструктивному решению по «Северному потоку 2» - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в среду, что США и Германия пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток 2".
"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", - написал Маас в твиттере.
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