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ТЭК 21.07.2021 23:32

США и Германия пришли к конструктивному решению по «Северному потоку 2» - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в среду, что США и Германия пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток 2".

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", - написал Маас в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]