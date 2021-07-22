Российская компания будет обслуживать авиадвигатели в Узбекистане

Компания "ОДК-Климов" и Чирчикский авиационный ремонтный завод (ЧАРЗ, Узбекистан) заключили генеральное соглашение по организации системы послепродажного обслуживания двигателей типа ТВ3-117 и главных редукторов ВР-14, сообщает Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

"В рамках соглашения АО "ОДК-Климов" поставит необходимую оснастку, детали и сборочные единицы для выполнения среднего ремонта силовых установок, а также предоставит сертифицированную техническую бригаду специалистов", - сказано в сообщении пресс-службы ОДК, распространённом в четверг.

В свою очередь госпредприятие "Чирчикский авиационный ремонтный завод" "предоставит производственные площади для организации Центра среднего ремонта и оснастит его в соответствии с установленными требованиями", говорится в сообщении.

"Генеральное соглашение принимает во внимание партнерство Российской Федерации и Республики Узбекистан, в том числе в области обслуживания вертолётной техники, важность поддержки исправности вертолётной техники российского производства и заинтересованность сторон в расширении сервисной сети в Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Соглашение со стороны АО "ОДК-Климов" подписал исполнительный директор Александр Ватагин.

По его словам, "документ регламентирует не только порядок выполнения работ по ремонту авиадвигателей ОДК-Климов, но и по сути определяет стратегическое взаимодействие в части изучения, систематизации и распространения передового опыта в области послепродажного обслуживания, поиска и внедрения прогрессивных научно-технических разработок и новейших технологий, необходимых для развития сервисного направления в авиационной отрасли обеих стран".

Подписантом со стороны ЧАРЗ стал директор предприятия Акмаль Суванов.

Этот завод - ведущее предприятие Узбекистана по капитальному ремонту и модернизации гражданской авиатехники: вертолётов Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-17, а также ремонту оборудования, комплектующих, агрегатов и систем, средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры.

АО "ОДК-Климов" занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем управления для самолётов и вертолётов. Включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы, сервисные центры. Входит в состав ОДК.