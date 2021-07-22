Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.07.2021 15:33

ABB увеличила чистую прибыль во II квартале более чем вдвое, результат превзошел прогнозы

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года более чем вдвое, выручку - на 21%.

Компания постепенно восстанавливается от негативных последствий пандемии COVID-19 для ее бизнеса, и сильные показатели второго квартала позволили ей улучшить годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе ABB, чистая прибыль в апреле-июне составила $752 млн по сравнению с $319 млн за тот же период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $631 млн.

Прибыль без учета процентных и налоговых выплат, а также амортизации (EBITA) увеличилась до $1,11 млрд с $651 млн годом ранее.

Квартальная выручка ABB повысилась до $7,5 млрд с $6,15 млрд, превысив консенсус-прогноз на уровне $7,13 млрд. Объем заказов на продукцию компании в апреле-июне увеличился на 32%, до $7,99 млрд.

Согласно новому прогнозу ABB, темпы роста ее выручки в текущем году составят "чуть менее 10%". Ранее компания ожидала, что повышение этого показателя составит "около 5% или выше".

В третьем квартале этого года выручка увеличится примерно на 10%, прогнозирует ABB.

Акции ABB прибавляют в цене 1,5% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 37%.

ABB, основанная порядка 130 лет назад, работает более чем в 100 странах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ABB, ОТЧЕТНОСТЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]