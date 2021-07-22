ABB увеличила чистую прибыль во II квартале более чем вдвое, результат превзошел прогнозы

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года более чем вдвое, выручку - на 21%.
Компания постепенно восстанавливается от негативных последствий пандемии COVID-19 для ее бизнеса, и сильные показатели второго квартала позволили ей улучшить годовой прогноз.
Как говорится в пресс-релизе ABB, чистая прибыль в апреле-июне составила $752 млн по сравнению с $319 млн за тот же период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $631 млн.
Прибыль без учета процентных и налоговых выплат, а также амортизации (EBITA) увеличилась до $1,11 млрд с $651 млн годом ранее.
Квартальная выручка ABB повысилась до $7,5 млрд с $6,15 млрд, превысив консенсус-прогноз на уровне $7,13 млрд. Объем заказов на продукцию компании в апреле-июне увеличился на 32%, до $7,99 млрд.
Согласно новому прогнозу ABB, темпы роста ее выручки в текущем году составят "чуть менее 10%". Ранее компания ожидала, что повышение этого показателя составит "около 5% или выше".
В третьем квартале этого года выручка увеличится примерно на 10%, прогнозирует ABB.
Акции ABB прибавляют в цене 1,5% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 37%.
ABB, основанная порядка 130 лет назад, работает более чем в 100 странах мира.
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