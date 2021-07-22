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ТЭК 22.07.2021 15:31

Цена на нефть продолжит колебания вокруг $68-75/барр.- Алекперов

Цена на нефть продолжит колебания вокруг $68-75 за баррель, несмотря на решение ОПЕК+ о повышении нефтедобычи, поскольку общемировое потребление увеличивается, заявил глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов журналистам.

По его словам, цена на сырьё не упадет в результате последнего решения ОПЕК+ о наращивании добычи, а текущее снижение - "это локальные колебания".

"Все-таки потребление нефти сегодня стабильно, и оно возрастает. Как у нас растет потребление топлива, так и в Европе, и в мире, и особенно в Китае - Китай демонстрирует рост и уже вышел на допандемийный объем потребления. Поэтому считаю, что надо плавно выходить (наращивать добычу - ИФ)", - сказал он.

Алекперов считает, что сохранить сделку ОПЕК+ нужно на среднесрочный период "и плавно выходить, мониторя рынок и остатки (коммерческие запасы нефти - ИФ)". "Сегодня остатки позволяют (увеличивать добычу - ИФ)", - заметил он.

"Я думаю, что колебания от $68-75 за баррель, наверное, эти колебания будут сохраняться", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]