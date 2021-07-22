Цена на нефть продолжит колебания вокруг $68-75/барр.- Алекперов

Цена на нефть продолжит колебания вокруг $68-75 за баррель, несмотря на решение ОПЕК+ о повышении нефтедобычи, поскольку общемировое потребление увеличивается, заявил глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов журналистам.
По его словам, цена на сырьё не упадет в результате последнего решения ОПЕК+ о наращивании добычи, а текущее снижение - "это локальные колебания".
"Все-таки потребление нефти сегодня стабильно, и оно возрастает. Как у нас растет потребление топлива, так и в Европе, и в мире, и особенно в Китае - Китай демонстрирует рост и уже вышел на допандемийный объем потребления. Поэтому считаю, что надо плавно выходить (наращивать добычу - ИФ)", - сказал он.
Алекперов считает, что сохранить сделку ОПЕК+ нужно на среднесрочный период "и плавно выходить, мониторя рынок и остатки (коммерческие запасы нефти - ИФ)". "Сегодня остатки позволяют (увеличивать добычу - ИФ)", - заметил он.
"Я думаю, что колебания от $68-75 за баррель, наверное, эти колебания будут сохраняться", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".
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