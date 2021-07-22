Белоруссия планирует построить хранилище ОЯТ к 2030г - Минэнерго

Белоруссия планирует к 2030 году создать хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ), где радиоактивные отходы с БелАЭС будут храниться после переработки на территории России. В Минске рассчитывают на использование ОЯТ в долгосрочной перспективе, после появления соответствующих технологий.

"С учетом ввода первого и второго энергоблоков (БелАЭС - ИФ) в эксплуатацию, к 2030 году необходимо иметь республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. При этом мы ставим задачу, чтобы это был пункт с комплексным решением вопросов, где можно было бы обеспечивать сбор и хранение радиоактивных отходов не только от АЭС, но и других производителей из других сфер деятельности", - сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич после совещания у президента Белоруссии. Министра цитирует госагентство БелТА.

По словам Каранкевича, "отработанное топливо, согласно имеющимся договоренностям, будет направляться на переработку в Россию с последующим хранением низкоактивных и среднеактивных элементов этого топлива уже на территории Белоруссии". "Безопасность хранения будет обеспечена. Будут изучены мировые технологии, оборудование, которое сейчас применяется. Лучшее будет использоваться при строительстве пункта хранения радиоактивных отходов", - заявил он.

Каранкевич ожидает, что "впоследствии при появлении необходимых технологий эти радиоактивные отходы можно будет использовать тем или иным образом". "Технологии не стоят на месте. И в будущем могут быть такие технологии, которые позволят использовать и это топливо - отходы. Мы рассчитываем на то, что в период хранения могут быть разработаны соответствующие технологии. Это мировая практика, и здесь Белоруссия будет идти этим направлением", - добавил он.

Министр также констатировал, что имеющиеся на территории Белоруссии хранилища радиоактивных отходов устарели и требуют модернизации. Он сообщил, что в настоящее время "радиоактивные отходы, образующиеся при использовании источников ионизирующего излучения, поставляются на спецпредприятие "Экорес" Мингорисполкома и хранятся там". "Технологии, которые используются на этом предприятии, морально и физически устарели. Пункты хранения радиоактивных отходов, построенные в 60-70-х годах прошлого века, требуют модернизации", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что "требуется решить вопросы обращения с радиоактивными отходами, которые находятся в так называемых исторических пунктах хранения, образовавшихся во время реализации военных программ Советского Союза".

Как сообщалось, правительство Белоруссии намерено создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания заявлял, что считает радиоактивные отходы "ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом".

Ранее сообщалось, что с 2018 года Белоруссия и Россия готовят к подписанию межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) Белорусской АЭС. Правительство Белоруссии также подготовило стратегию обращения с ОЯТ. Переработка ОЯТ на территории России закреплена в межправительственном соглашении от 2011 года о сооружении АЭС на территории Белоруссии. По данным Минэнерго, затраты на обращение с ОЯТ БелАЭС оцениваются в $2,5-3,5 млрд. Белорусские власти сообщали, что рассчитывают на заключение этого соглашения не позднее 2020 года.

Также готовится белорусско-российское межгосударственное соглашение по перевозке ядерных материалов. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк 21 июля сообщил, что это соглашение находится на заключительной стадии подготовки.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня. Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.