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Дальнее зарубежье 22.07.2021 18:35

Фон дер Ляйен отвергла предложение Джонсона о пересмотре протокола по Северной Ирландии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила британскому премьеру Борису Джонсону, что ЕС готов искать решение проблем, возникших при исполнении протокола по Северной Ирландии, но не согласится на пересмотр этого документа.

"Премьер-министр Борис Джонсон позвонил (мне), чтобы представить официальный правительственный документ Великобритании по протоколу об Ирландии и Северной Ирландии. ЕС продолжит проявлять творческий подход и гибкость в рамках протокола. Но мы не будем пересматривать его условия. Мы должны сообща обеспечить стабильность и предсказуемость в Северной Ирландии", - сообщила она в четверг в Twitter о результатах утреннего телефонного разговора с Лондоном.

Накануне в британском парламенте главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост рассказал о намерении Лондона добиваться пересмотра этого ключевого документа по Brexit, регулирующего статус границы между Соединенным Королевством и ЕС на острове Ирландия. В тот же вечер его брюссельский визави, зампред Еврокомиссии Марош Шефчович отверг возможность пересмотра протокола.

По словам Фроста, протокол создал для Северной Ирландии трудности, которые невозможно игнорировать. Он, в частности, отметил, что поставщики отказываются возить товары в Северную Ирландию из других частей королевства из-за таможенных препятствий.

"Мы принимаем к сведению заявление, сделанное сегодня лордом Фростом", - отреагировал Шефчович.

Он напомнил, что протокол - это совместное решение, найденное для "уникальных проблем, связанных с Brexit, и типом Brexit, выбранным британцами". Он принят в результате напряженных переговоров в последний момент до наступления нового 2021 года и ратифицирован британским парламентом.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]