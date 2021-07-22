Автобус вылетел с дороги на популярном туристическом острове Капри, около 20 человек пострадали

Автобус врезался в ограждение близ пляжа на популярном среди туристов острове Капри, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Водитель скончался на месте, еще 19 человек получили различной степени травмы.

После того, как автобус протаранил ограждение, он сорвался в пропасть, пролетев около 5 метров. Авария произошла близ пляжа Марина-Гранде.

Нескольких пассажиров, которые сильные пострадали, эвакуировали на вертолетах. Причина аварии пока неизвестна.