Автобус вылетел с дороги на популярном туристическом острове Капри, около 20 человек пострадали

Автобус врезался в ограждение близ пляжа на популярном среди туристов острове Капри, сообщают в четверг итальянские СМИ.
Водитель скончался на месте, еще 19 человек получили различной степени травмы.
После того, как автобус протаранил ограждение, он сорвался в пропасть, пролетев около 5 метров. Авария произошла близ пляжа Марина-Гранде.
Нескольких пассажиров, которые сильные пострадали, эвакуировали на вертолетах. Причина аварии пока неизвестна.
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