Экономика Азербайджана вышла из рецессии, рост ВВП в I полугодии составил 2% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела рецессию, рост ВВП в первом полугодии составил 2%.

«Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован незначительный рост ВВП. По итогам 6 месяцев экономический рост составил 2% и это хороший показатель», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, отрадным является тот факт, что рост ненефтяного ВВП за отчетный период превысил 5%.

Президент отметил, что спад промпроизводства на уровне 0,3% по итогам первого полугодия обусловлен сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

При этом он подчеркнул, что рост ненефтяного промпроизводства составил 16,6%, и этот показатель в последующие месяцы будет только расти, так как Азербайджан за счет открытия новых предприятий обладает потенциалом для наращения промышленного производства в ненефтяном секторе.

А.Азизов