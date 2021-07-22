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Макроэкономика 22.07.2021 18:17

Экономика Азербайджана вышла из рецессии, рост ВВП в I полугодии составил 2% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела рецессию, рост ВВП в первом полугодии составил 2%.

«Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован незначительный рост ВВП. По итогам 6 месяцев экономический рост составил 2% и это хороший показатель», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, отрадным является тот факт, что рост ненефтяного ВВП за отчетный период превысил 5%.

Президент отметил, что спад промпроизводства на уровне 0,3% по итогам первого полугодия обусловлен сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

При этом он подчеркнул, что рост ненефтяного промпроизводства составил 16,6%, и этот показатель в последующие месяцы будет только расти, так как Азербайджан за счет открытия новых предприятий обладает потенциалом для наращения промышленного производства в ненефтяном секторе.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]