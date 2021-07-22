Экономика Азербайджана вышла из рецессии, рост ВВП в I полугодии составил 2% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела рецессию, рост ВВП в первом полугодии составил 2%.
«Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован незначительный рост ВВП. По итогам 6 месяцев экономический рост составил 2% и это хороший показатель», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, отрадным является тот факт, что рост ненефтяного ВВП за отчетный период превысил 5%.
Президент отметил, что спад промпроизводства на уровне 0,3% по итогам первого полугодия обусловлен сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
При этом он подчеркнул, что рост ненефтяного промпроизводства составил 16,6%, и этот показатель в последующие месяцы будет только расти, так как Азербайджан за счет открытия новых предприятий обладает потенциалом для наращения промышленного производства в ненефтяном секторе.
А.Азизов
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