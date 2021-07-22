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Карабах 22.07.2021 18:36

Азербайджан к 2022г создаст энергетическую инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре - Алиев

Работы по созданию энергетической инфраструктуры в Карабахе и в регионе Восточный Зангезур будут завершены до конца 2021 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«До конца 2021 года на всех освобожденных территориях – как в Карабахе, так и в Восточном Зангезуре – будет создана электроэнергетическая инфраструктура: проложены новые линии, линии электропередач, трансформаторы, построены подстанции, электростанции», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, армянская сторона в период, когда им была предоставлена двухнедельная отсрочка (в конце 2020 года на выход из региона – ИФ), полностью сожгла и разрушила 12 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Алиев подчеркнул, что иностранные компании проявляют интересам к проектам «зеленой энергии» на освобожденных территориях. «Имеется договоренность с иностранной компанией (BP – ИФ) на строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это очень важно. Это также сигнал для других компаний. Мы их приглашаем, пусть вкладывают инвестиции», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан обладает диверсифицированной электросетью, можно осуществлять поставки электроэнергии в соседние страны – Турцию, Россию, Иран, Грузию. «Например, мы осуществляем экспорт электроэнергии в Иран, Россию. Из этих стран электроэнергию мы также импортируем, но экспорт все же больше. Кроме этого, экспорт осуществляется в Грузию и Турцию», - сказал Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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