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Макроэкономика 22.07.2021 19:20

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле по итогам 2021г составит $6-7 млрд - Алиев

Валютные резервы Азербайджана в первом полугодии увеличились на $1 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Инфляция (среднегодовая – ИФ) в первом полугодии была на приемлемом уровне – 4,3%. Считаю это нормальным показателем. За 6 месяцев наши валютные резервы увеличились на $1 млрд (превышают $52 млрд – ИФ). Но этот рост мог быть и больше. Наши резервы размещены в различных валютах – большинство в долларах и евро. Курсовая разница повлияла на общую цифру роста резервов», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, Азербайджан добился роста валютных резервов на фоне активных работ по восстановлению освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура. При этом Азербайджан осуществляет эти работы без обращения за кредитами.

«Это является показателем нашей ресурсной базы, а также того факта, что мы не допускаем необоснованных расходов. (…) мы должны экономить каждый манат», - отметил президент.

Алиев добавил, что Азербайджан придает важное значение росту валютных резервов. «Чем больше будет у нас валюты, тем увереннее мы себя чувствуем», - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что внешний долг Азербайджана составляет 19% ВВП. «Наши валютные резервы превышают внешний долг приблизительно в 6 раз. Такое соотношение редко можно встретить в мире, так как во многих странах размер госдолга в существенно превышает размер валютных резервов», - отметил он.

Глава государства сообщил, что положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана по итогам 2021 года составит $6-7 млрд. «Хочу привести несколько цифр, связанных с экспортом. Экспорт (в первом полугодии 2021 года – ИФ) вырос на 15%, что является очень хорошим показателем. Ненефтяной экспорт вырос более чем на 27%. Это реальный результат наших планов», - сказал Алиев.

По его словам, положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана по итогам первого полугодия составило $3,4 млрд. «Если данная тенденция сохранится, то по итогам года положительное сальдо составит $6-7 млрд», - добавил Алиев.

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2020 году составило $3 млрд, что на 49,6% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен влиянием COVID-19.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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