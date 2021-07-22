Nordwind намерена с 3 августа летать из Воронежа в Баку

Авиакомпания Nordwind запланировала открытие регулярных рейсов по маршруту Воронеж - Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба аэропорта Воронежа.

"Полетная программа стартует 3 августа и продлится до 26 октября", - говорится в сообщении, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Рейсы будут осуществляться по вторникам на воздушных судах Embraer-190 с компоновкой салона на 110 пассажирских кресел.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по числу пассажиров (2,94 млн пассажиров в 2020 году). Базовым аэропортом является "Шереметьево" (Москва).

Аэропорт Воронежа в 2020 году обслужил 444,8 тыс. человек.