Nordwind намерена с 3 августа летать из Воронежа в Баку

Авиакомпания Nordwind запланировала открытие регулярных рейсов по маршруту Воронеж - Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба аэропорта Воронежа.
"Полетная программа стартует 3 августа и продлится до 26 октября", - говорится в сообщении, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Рейсы будут осуществляться по вторникам на воздушных судах Embraer-190 с компоновкой салона на 110 пассажирских кресел.
Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по числу пассажиров (2,94 млн пассажиров в 2020 году). Базовым аэропортом является "Шереметьево" (Москва).
Аэропорт Воронежа в 2020 году обслужил 444,8 тыс. человек.
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