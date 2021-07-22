Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 22.07.2021 19:41

Nordwind намерена с 3 августа летать из Воронежа в Баку

Авиакомпания Nordwind запланировала открытие регулярных рейсов по маршруту Воронеж - Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба аэропорта Воронежа.

"Полетная программа стартует 3 августа и продлится до 26 октября", - говорится в сообщении, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Рейсы будут осуществляться по вторникам на воздушных судах Embraer-190 с компоновкой салона на 110 пассажирских кресел.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по числу пассажиров (2,94 млн пассажиров в 2020 году). Базовым аэропортом является "Шереметьево" (Москва).

Аэропорт Воронежа в 2020 году обслужил 444,8 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАРЕЙС


Похожие новости


Лайнер азербайджанской авиакомпании, севший в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, продолжил полет в Москву Азербайджан и Нидерланды могут открыть прямое пассажирское авиасообщение Баку-Маастрихт Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест Air Arabia Airlines с 16 марта начнет прямые авиарейсы из Шарджа в Баку Авиарейс Баку-Шарм-эль-Шейх-Баку приостановлен до августа Азербайджан и Саудовская Аравия думают над открытием прямых авиарейсов между столицами

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]