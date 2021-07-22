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Внешняя политика 22.07.2021 19:56

Глава представительства ЕС в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава представительства ЕС в Баку, посол Кестудис Янкаускас завершил дипмиссию в Азербайджане.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в четверг Янкаускаса, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Янкаускас на встрече заявил, что ЕС заинтересован в развитии региона в условиях мира и дружбы. Он также призвал воспользоваться новыми возможностями сотрудничества Азербайджан-ЕС.

«На встрече обсуждались процессы, связанные с ЕС, в том числе визиты высокого уровня из Евросоюза в Азербайджан за последний месяц, перспективы сотрудничества, ход подготовки к саммиту Восточного партнерства и др. вопросы», - подчеркивает МИД.

А.Азизов

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Тэги: ЕС, МИССИЯ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]