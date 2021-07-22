Глава представительства ЕС в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава представительства ЕС в Баку, посол Кестудис Янкаускас завершил дипмиссию в Азербайджане.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в четверг Янкаускаса, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Янкаускас на встрече заявил, что ЕС заинтересован в развитии региона в условиях мира и дружбы. Он также призвал воспользоваться новыми возможностями сотрудничества Азербайджан-ЕС.
«На встрече обсуждались процессы, связанные с ЕС, в том числе визиты высокого уровня из Евросоюза в Азербайджан за последний месяц, перспективы сотрудничества, ход подготовки к саммиту Восточного партнерства и др. вопросы», - подчеркивает МИД.
А.Азизов
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